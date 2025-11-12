Как наказали тренера и судью, устроивших потасовку в Степногорске

«Между тренером и судьей произошел конфликт, сопровождавшийся грубым нарушением общественного порядка и нецензурной бранью. По результатам проверки оба участника конфликта привлечены к административной ответственности. Спорт — это уважение, самодисциплина и честность. Когда наставники и судьи забывают об этих ценностях, они подрывают доверие к самому спорту. Полиция направила представление в уполномоченные органы о лишении данных граждан лицензий на право тренерской и судейской деятельности», — сообщили в ДП Акмолинской области.