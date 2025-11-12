Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Андрей Зубарев из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Церемония прощания с военнослужащим состоится 13 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. «За ленточкой» героически погиб Андрей Зубарев из Тулунского района. Об этом сообщает мэр района Александр Тюков.

— Мы все гордимся мужеством нашего земляка, который погиб как настоящий герой, разделяем с родными ему людьми боль утраты. Память об Андрее Евгеньевиче навсегда останется в наших сердцах, — пишет в сети Александр Тюков.

Военнослужащий пал при выполнении боевого задания. Семья и близкие защитника Отечества соберутся 13 ноября в культурно-досуговом центре села Мугун, чтобы проводить его в последний путь. Церемония прощания начнется в 12:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Анатолий Телешев из Тайшета. Ему было 35 лет.