Боец Андрей Зубарев из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. «За ленточкой» героически погиб Андрей Зубарев из Тулунского района. Об этом сообщает мэр района Александр Тюков.
— Мы все гордимся мужеством нашего земляка, который погиб как настоящий герой, разделяем с родными ему людьми боль утраты. Память об Андрее Евгеньевиче навсегда останется в наших сердцах, — пишет в сети Александр Тюков.
Военнослужащий пал при выполнении боевого задания. Семья и близкие защитника Отечества соберутся 13 ноября в культурно-досуговом центре села Мугун, чтобы проводить его в последний путь. Церемония прощания начнется в 12:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Анатолий Телешев из Тайшета. Ему было 35 лет.