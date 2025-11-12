Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский фонд капремонта готов потратить 31,3 млн рублей на доставку квитанций

В обязанности поставщика также войдет изготовление платежек.

Источник: Комсомольская правда

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области ищет поставщика для изготовления и доставки квитанций населению. Аукцион объявлен на ЕИС «Торги».

На квитанции фонд готов потратить 31,3 млн рублей. По условиям договора подрядчик должен будет изготовить квитанции в течение двух дней с даты согласования макета платежек. Данные о размерах платежей и плательщиках исполнителю будет передавать Фонд. Текст квитанций должен хорошо читаться.

Итоги аукциона организатор торгов подведет 19 ноября.