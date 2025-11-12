Испытания ядерного оружия: почему Трамп решил возобновить их и когда они проводились в последний раз

Президент США Дональд Трамп поручил военному министерству немедленно начать испытания ядерного оружия. Почему он принял это решение и когда последний раз проводились ядерные испытания — в материале «Вечерней Москвы».
Почему Трамп решил провести ядерные испытания.
30 октября американский лидер заявил, что он поручил военному ведомству немедленно провести испытания ядерного оружия, в связи с «проводимыми другими странами программами испытаний» на «равной основе». Позднее он добавил, что в условиях, когда другие государства «проводят ядерные испытания», это будет уместно сделать и США.
— У нас больше ядерного оружия, чем у кого бы то ни было, мы не проводим испытания. Мы приостановили это много лет назад. Но в условиях, когда все проводят испытания, я полагаю, что будет уместным нам тоже это делать, — сказал он.
Вероятно, такое заявление стало реакцией на проведенные Россией испытания ракеты «Буревестник». Однако они не были ядерными.
Когда в последний раз испытывали ядерное оружие.
За все время существования ядерного оружия его испытывали более двух тысяч раз. Испытания проводили:
СССР — 715 испытаний (последнее в 1990 году);Великобритания — 45 испытаний (последнее в 1991 году);США — 1054 испытания (последнее в 1992 году);Франция — 210 испытаний (последнее в 1996 году);Китай — 45 испытаний (последнее в 1996 году);Индия — четыре испытания (последнее в 1998 году);Пакистан — два испытания (последнее в 1998 году);Северная Корея — шесть испытаний (последнее в 2017 году).
Таким образом, последней страной, официально проводившей ядерные испытания, стала Северная Корея. Это произошло в 2017 году. Большинство стран прекратили их после установления моратория Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1996 году. Если США проведут новые испытания, то это станет нарушением моратория.
Где в России проводят испытания ядерного оружия.
С 1990 года СССР, а затем и Россия не проводили ядерных испытаний, так как в 1996 году был подписан, а в 2000 году ратифицирован ДВЗЯИ. Однако в 2023 году Москва отозвала ратификацию договора. Тем не менее с того момента новых испытаний не осуществлялось. Во времена Советского Союза они проводились в нескольких местах:
Семипалатинский полигон, Казахская ССР;Тоцкий полигон, Оренбургская область;Полигон на архипелаге Новая Земля;Капустин Яр, Астраханская область;Сары-Шаган, Казахская ССР;Башкирская АССР;Азгир, Казахская ССР;Бухарская область, Узбекская ССР;Тюменская область;Кашкандарьинская область, Узбекская ССР;Пермская область;Ставропольский край;Мангышлак, Казахская ССР;Коми АССР;Ивановская область;Архангельская область;Марыйская область, Туркменская ССР;Харьковская область, Украинская ССР;Мурманская область;Калмыцкая АССР;Якутская АССР;Красноярский край;Читинская область;Иркутская область;Донецкая область, Украинская ССР;Пермская область;Кемеровская область.
Большая часть испытаний происходила на Новой Земле и Семипалатинском полигоне.
Кто передал секрет атомной бомбы СССР.
В 1930-х годах в СССР активно проводились работы в ядерной области. Из-за начала Великой Отечественной войны Советский Союз был вынужден сократить ядерные исследования, в то время как в Великобритании и США они активно продолжались. Однако уже в сентябре 1941 года от советской разведки начала поступать информация о проведении в западных странах работ по созданию бомбы огромной разрушительной силы. Это подтолкнуло советские власти разработать свое ядерное оружие, а также добывать информацию, способную облегчить этот процесс.
Советская разведка развернула целую агентурную сеть в США, которая добывала информацию о «Манхэттенском проекте» — американской программы по разработке ядерного оружия. Одним из главных источников информации был физик Клаус Фукс. Он был убежденным коммунистом и считал, что атомная бомба не должна принадлежать только западным странам. Также свою роль в передаче информации сыграли Мортон Собелл, Теодор Холл, Жорж Коваль, Рут и Дэвид Гринглассы, Юлиус и Этель Розенберги и другие.
Заявления Трампа о возобновлении ядерных испытаний прозвучали на фоне отмены встречи американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште и введения антироссийских санкций. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что стоит за заявлениями и действиями Трампа.