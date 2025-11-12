Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 ноября

Овнам стоит действовать быстро, но без импульсивности. Пересмотрите старые договоренности и письма — там могут быть упущенные решения. Вечером новости от коллег помогут скорректировать планы. Энергия Марса поддерживает завершение давно отложенных дел, но следите за деталями.