Производство молока, мяса и яиц выросло в Приморье

За полгода в Приморье зафиксирован значительный рост производства основных сельскохозяйственных продуктов. Регион лидирует в Дальневосточном федеральном округе по объёмам выпуска мяса, молока и яиц, сообщила пресс-служба правительства края.
Согласно данным министерства сельского хозяйства Приморья, за шесть месяцев производство свинины и птицы составило почти 54 тысячи тонн, 33 тысячи тонн молока и 124 млн штук яиц.
«По сравнению с прошлым годом динамика по мясу — 135%, яйцу — 117%, молоку — 104%. По этим показателям регион занимает первое место в ДФО», — говорится в сообщении.
Параллельно растёт и экономическая активность: оборот розничной торговли увеличился на 13%, оптовой — на 2,5%, а сектор общественного питания прибавил почти 9%.
Министр сельского хозяйства края Андрей Бронц подчеркнул, что за этими цифрами — труд тысяч фермеров, которые остаются на земле и обеспечивают регион качественной и экологически чистой продукцией, несмотря на вызовы современной аграрной индустриализации.
Напомним, что по словам заместителя председателя правительства Приморья Кирилла Хижинского, общий объём госфинансирования сельского хозяйства в 2025 году составил около 4 млрд рублей. Приоритетное внимание уделяется производству молока, яиц, мяса птицы и развитию элитного семеноводства.