Производство молока, мяса и яиц выросло в Приморье

Министр сельского хозяйства края Андрей Бронц подчеркнул, что за этими цифрами — труд тысяч фермеров, которые остаются на земле и обеспечивают регион качественной и экологически чистой продукцией, несмотря на вызовы современной аграрной индустриализации.