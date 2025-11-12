Ричмонд
Иеромонах Феодорит ответил, какой знак таит замироточившая икона Николая II

Священнослужитель отметил, что обязательно нужно молиться. Почему мироточение иконы — дурной знак?

Источник: Аргументы и факты

Икона Николая II в храме Девяти мучеников Кизических замироточила. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с aif.ru объяснил, является ли это предвестником беды.

Напомним, ранее Daily Storm сообщил о мироточении иконы Николая II в храме Девяти мучеников Кизических. Примечательно, что образ находится в специальном киоте, исключающем внешнее воздействие.

Настоятель протоиерей Антоний Серов связал явление с неким предупреждением и напомнил, что подобные знамения были перед революцией и войной.

Священнослужитель Феодорит, однако, призвал не искать плохих предзнаменований.

«Причины мироточения икон нам неизвестны. Мы должны молиться, а не искать каких-то знамений. Господь сам все управит», — подчеркнул он.

Мироточение — это появление маслянистой влаги на иконах и мощах святых. Название связано с тем, что вещество напоминает миро — ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания. Многие верующие называют мироточение чудом.

Ранее иеромонах Феодорит объяснил популярность святого Луки Крымского на СВО.