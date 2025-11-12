Ричмонд
В России предложили урегулировать цены на авиабилеты в праздники: подробности

В Госдуме хотят установить уровень наценки на авиабилеты в праздники.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили ограничить наценку на авиабилеты в праздники. Соответствующий документ глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила министру транспорта РФ Андрею Никитину. Копия обращения есть у РИА Новости.

«В частности, целесообразно установить допустимый предельный уровень наценки на авиабилеты в периоды государственных праздников», — следует из текста письма.

Кроме того, политик выступила с предложением о внедрении системы «ценовых коридоров» при бронировании авиабилетов на праздничные даты. Механизм предполагает контролируемые отклонения от среднерыночной цены за аналогичный период.

Также Лантратова предложила ввести стимулирующие меры для раннего бронирования — они позволят пассажирам получать гарантированно выгодные условия при покупке билетов за 30−45 дней до вылета.

Накануне группа депутатов ГД обратилась с предложением к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину дать право россиянам менять номера СНИЛС и ОМС на телефонные.

