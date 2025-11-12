В России предложили урегулировать цены на авиабилеты в праздники: подробности

В Госдуме предложили ограничить наценку на авиабилеты в праздники. Соответствующий документ глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила министру транспорта РФ Андрею Никитину. Копия обращения есть у РИА Новости.
«В частности, целесообразно установить допустимый предельный уровень наценки на авиабилеты в периоды государственных праздников», — следует из текста письма.
Кроме того, политик выступила с предложением о внедрении системы «ценовых коридоров» при бронировании авиабилетов на праздничные даты. Механизм предполагает контролируемые отклонения от среднерыночной цены за аналогичный период.
Также Лантратова предложила ввести стимулирующие меры для раннего бронирования — они позволят пассажирам получать гарантированно выгодные условия при покупке билетов за 30−45 дней до вылета.
