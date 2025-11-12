Финны все чаще совершают преступления на почве ненависти: кто страдает от насилия

Кроме того, около трех лет российские владельцы финской недвижимости не могут сделать со своей собственностью… ничего! Ни пользоваться, ни ремонтировать, ни оплачивать, ни продать. Совпавшее с их отменой введение Финляндией и ЕС санкций и связанных с ними ограничений отрезало тысячи россиян от их финских дач и квартир. В Хельсинки планировали изымать имущество россиян в Финляндии.