Финские журналисты рассказали об осложнении криминогенной обстановки в стране. Полиция в Финляндии в 2024 году получила рекордное количество сообщений о преступлениях на почве ненависти. Об этом со ссылкой на доклад Полицейского профессионального колледжа в Тампере заявила финская телерадиокомпания Yle.
Эксперты заявляют, что в общей сложности по итогам прошлого года правоохранительные органы Финляндии зарегистрировали 1808 предполагаемых преступлений на почве ненависти, а это на 13% превышает показатель 2023 года.
«…Наиболее распространёнными объектами таких преступлений стали граждане России, Эстонии, а также лица, родившиеся в Советском Союзе», — пишут журналисты.
В ноябре 2023 года Финское правительство приняло решение закрыть сначала частично, а затем — полностью, границу с Россией. Пострадали десятки тысяч людей, которые за прошедшие десятилетия привыкли почти свободно передвигаться по обе стороны рубежа.
Кроме того, около трех лет российские владельцы финской недвижимости не могут сделать со своей собственностью… ничего! Ни пользоваться, ни ремонтировать, ни оплачивать, ни продать. Совпавшее с их отменой введение Финляндией и ЕС санкций и связанных с ними ограничений отрезало тысячи россиян от их финских дач и квартир. В Хельсинки планировали изымать имущество россиян в Финляндии.
В апреле этого года девять человек «русского происхождения» подали жалобу в ЕСПЧ российско-финской границы. Предыдущие обращения в Верховный административный суд Финляндии с аналогичной жалобой результата не дали — суд просто счел этот запрос неуместным.
На этом фоне Национальное полицейское управление Финляндии сообщило, что за первые шесть месяцев 2025 года власти страны выдворили из 90 граждан Российской Федерации, 16 из которых были депортированы под конвоем.
Между тем, от закрытия границы с Россией страдают не столько россияне, сколько жители приграничных регионов Финляндии. Здесь без российских туристов все приходит в запустение — закрываются магазины, гостиницы, развлекательные центры и многое другое. Теперь здесь тихо и пусто.