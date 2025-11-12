Генерал Липовой: ВС РФ готовятся водрузить флаг на главное здание Покровска

«Судьба группировки ВСУ в Покровске предопределена. Наши штурмовики сжимают кольцо и продвигаются от улицы к улице. Никакой спешки нет, планомерно идет зачистка домов и улиц. Покровск — не просто город, это сложная системная коммуникация, нужно все проверить. Нашим военным понадобится, может, еще неделя, чтобы полностью зачистить город от нацистов и возвести флаг России над центральным зданием города», — сказал Липовой.