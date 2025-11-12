Российским военным понадобится около недели, чтобы зачистить Покровск (Красноармейск) в Донецкой народной республике и водрузить флаг на центральном здании в городе, заявил aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Российские штурмовики ведут наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района Покровска, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За сутки освобождены 256 зданий, сообщили в Минобороны РФ.
«Судьба группировки ВСУ в Покровске предопределена. Наши штурмовики сжимают кольцо и продвигаются от улицы к улице. Никакой спешки нет, планомерно идет зачистка домов и улиц. Покровск — не просто город, это сложная системная коммуникация, нужно все проверить. Нашим военным понадобится, может, еще неделя, чтобы полностью зачистить город от нацистов и возвести флаг России над центральным зданием города», — сказал Липовой.
Генерал-майор также прокомментировал видео заезда российских бойцов в город на мотоциклах и автомобилях во время тумана.
«Заход нашей техники говорит о том, что подходит свежая сила для усиления натиска и ускорения освобождения Покровска», — добавил Липовой.