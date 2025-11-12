Завершено благоустройство центральной площади Лучегорска

Площадь стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, выиграв грант в 150 миллионов рублей из федерального бюджета.
Территория благоустройства превысила 1,7 гектара. Она включает в себя многофункциональный общественный центр, событийную площадь для проведения различных мероприятий, детскую площадку, полосу препятствий для игры в «Зарницу».
Особый интерес для любителей активного досуга вызывает лыжероллерная трасса, действующая круглый год, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
Для тихого отдыха проложены дорожки и променад, построены беседки на берегу пруда, пирсы.
Как доложил министр ЖКХ Приморья Алексей Першин, уже закончено благоустройство парка в Камень-Рыболове Ханкайского округа, в высокой степени готовности сквер «Юбилейный» и улицы Ленинская с карманными скверами в Новошахтинске, сквер «Панорамный» в Находке, парк «Андреевский» в Большом Камне. Последние штрихи вносят строители парка «Ружино» в Лесозаводске.
Как подчеркнул Олег Кожемяко, такие общественные пространства становятся «визитной карточкой» муниципалитетов.
Особое внимание Губернатор уделил озеленению новых общественных пространств, причем нужно создавать такие концепции, которые позволяли бы радовать глаз и зимой, и летом. Для этого необходимо высаживать как можно больше хвойных деревьев.