В Омске на неделю перекроют движение на центральных улицах города

Ограничения будут действовать с 18 по 23 ноября. Меры связаны с тем, что в эти дни в «G-Drive Арене» будут проходить всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сердце Сибири». Как пояснили в администрации транспорта, ограничения необходимы для комфорта фигуристов.