В Омске на неделю перекроют движение на центральных улицах города

Ограничения связаны с проведением соревнований по фигурному катанию.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на неделю ограничат движение и парковку автотранспорта на центральных улицах города.

Ограничения будут действовать с 18 по 23 ноября. Меры связаны с тем, что в эти дни в «G-Drive Арене» будут проходить всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сердце Сибири». Как пояснили в администрации транспорта, ограничения необходимы для комфорта фигуристов.

Перекрыты будут следующие участки:

— По улице Красногвардейской на участке от Набережной Тухачевского до улицы Певцова;

— По улице Певцова на участке от улицы Фрунзе до улицы Чапаева.

Омичей просят соблюдать временные ограничения и строго следовать дорожным знакам и ПДД.