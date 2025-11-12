В Омске на неделю перекроют движение на центральных улицах города

В Омске на неделю ограничат движение и парковку автотранспорта на центральных улицах города.
Ограничения будут действовать с 18 по 23 ноября. Меры связаны с тем, что в эти дни в «G-Drive Арене» будут проходить всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сердце Сибири». Как пояснили в администрации транспорта, ограничения необходимы для комфорта фигуристов.
Перекрыты будут следующие участки:
— По улице Красногвардейской на участке от Набережной Тухачевского до улицы Певцова;
— По улице Певцова на участке от улицы Фрунзе до улицы Чапаева.
Омичей просят соблюдать временные ограничения и строго следовать дорожным знакам и ПДД.