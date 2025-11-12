Акушер Дергачева: родившая в 65 лет украинка мучила дочь из-за депрессии

Родившая первого ребенка в 65 лет уроженка Чернигова Валентина Подвербная могла издеваться над дочерью из-за серьезной послеродовой депрессии. С какими еще проблемами могла столкнуться женщина, aif.ru рассказала акушер-гинеколог Анастасия Дергачева.
Напомним, на Украине умерла 80-летняя Валентина Подвербная, которая получила известность после того, как родила в 65 лет. Женщина после двух неудачных браков решила завести ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Она рассказала, что копила на дорогостоящую процедуру около 10 лет.
В 2011 году у Подвербной родилась дочь Анна. Однако, несмотря на долгожданную беременность, мать всячески издевалась над девочкой. Об этом последняя рассказала в социальных сетях, когда ей исполнилось 12 лет.
«Я долго все терпела, и вот я сорвалась. Мама с меня снимает трусы и носки, рвет одежду, и еще она не дает мне мыться и стирать свои вещи. Еще она меня царапает и бьет, мне просто это надоело…» — написала она.
В октябре 2023 года суд лишил Подвербную родительских прав, а Анну передали другой семье. Девочка, несмотря на это, продолжала общаться с мамой.
Именно 14-летняя Анна первой узнала о смерти матери, когда пришла к ней в гости, а женщина не открыла дверь.
Дергачева отметила, что после поздних родов женщина может столкнуться с более серьезной послеродовой депрессией. Не исключено, что именно она стала причиной неадекватного поведения матери.
«По поводу психологических патологий, здесь есть повышенный риск послеродовой депрессии. Также с возрастом повышается вероятность деменции, повышается вероятность расстройств памяти, внимания и других когнитивных функций у женщины. И, естественно, это тоже откладывает отпечаток на воспитании ребенка, на способность за ним ухаживать и так далее. И плюс социальный фактор, который тоже имеет достаточно мощное влияние, когда кто-то осуждает этих женщин или в открытую называет маму бабушкой», — отметила врач.
Дергачева добавила, что дочь пожилой украинки могла столкнуться с насмешками и в школе.
