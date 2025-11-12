Россиянам объяснили, как избавиться от чужого долга по кредиту

Полностью избежать претензий по чужим долгам нельзя, однако снизить риски реально. Об этом сообщила агентству «Прайм» юрист Анастасия Ляпунова.
Несмотря на то, что законодательные изменения сократили частоту появления подобных «двойников», они по прежнему встречаются. При этом ущерб от их действий может быть значительным: от списания денежных средств со счета до отмены заграничной поездки из-за наложенного взыскания.
Чтобы оспорить долг, необходимо подать заявление через «Госуслуги» или сайт ФССП, описать ситуацию и приложить подтверждающие документы. Обычно обращения рассматривают быстро и взыскания снимают, отметила Ляпунова.
На днях член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова раскрыла схемы мошенников при аренде жилья на Новый год. Среди них — афера с фейковым бронированием жилья.