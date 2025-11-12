В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали, сколько часов нужно для сна

Специалисты рекомендуют ложиться спать не позже 23:00. Этого вполне достаточно, чтобы полноценно выспаться.
Вместе с тем, качество сна нередко страдает из-за множества факторов. Например, использование телефона и телевизора перед сном. Поэтому лучше всего не «сидеть» в телефоне и не смотреть телевизор хотя бы за час до сна.
На качество сна влияет также избыточное освещение, чрезмерное потребление кофеина или интенсивные тренировки вечером, температура в спальне. В комнате должно быть прохладно (оптимальная температура примерно 19 градусов. Кроме того, прием некоторых лекарств может помешать вам вовремя заснуть в отдохнуть.
За ночь мозг проходит несколько стадий сна, необходимых для полного восстановления и сохранения ясности ума.
Тем, кто любит поспать и в дневное время, специалисты советуют соблюдать правило: если хочется поспать днём, делайте это до 15:00 и ограничьтесь максимум получасом. Дело в том, что длительный дневной сон нарушает биоритмы и мешает качественному ночному отдыху.
«Приучитесь регулярно вставать и ложиться в одно и то же время, включая выходные дни. Такой режим обеспечит вам отличное самочувствие и хорошее настроение каждый день. Здоровый сон — самое эффективное и бесплатное средство профилактики многих заболеваний», — резюмировали в управлении Роспотребнадзора по Башкирии.
