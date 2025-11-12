Дочь Андрея Кончаловского Елена вышла замуж за оператора Олега Кольского

Дочь режиссера Андрея Кончаловского вышла замуж. 32-летняя Елена Кончаловская, наследница режиссера от четвертой жены Ирины Мартыновой, поделилась свадебными фото на своей странице в соцсети.
Мужем писательницы и режиссера стал оператор Олег Кольский. Церемония прошла во Дворце бракосочетания № 1 в Москве в кругу семьи и друзей.
Для важного дня невеста выбрала лаконичный белый образ — удлиненный жакет и брюки, а жених был в классическом черном костюме. После регистрации брака молодожены и гости отправились в ресторан, где отметили этот событие.
Напомним, что мать невесты, диктор Ирина Мартынова, была четвертой супругой Андрея Кончаловского. В браке у них родились две дочери — Наталья и Елена. Через семь лет супруги расстались.
Старшая дочь, Наталья Кончаловская, пошла по стопам знаменитого родителя — окончила ВГИК и в 2021 году представила свой дебютный фильм «Первый снег» с Анной Пересильд в главной роли.
Елена окончила ГИТИС по специальности «театроведение», ранее она занималась организацией культурных мероприятий, пишет стихи, рассказы и активно ведет блог, где делится размышлениями о книгах, кино и психологии.
Свадьба чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и танцора Ильдара Гайнутдинова состоится в 2026 году. Об этом фигуристка рассказала 11 ноября.