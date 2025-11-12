Пушистые «антистрессы»: первые капибары успешно освоились в Приморье

Действительно, эти животные теплолюбивые, поэтому держать их на улице при температуре ниже +15°C нельзя. Летом, ранней осенью и поздней весной они могут свободно гулять на свежем воздухе, а в холодное время года проводят время в тёплом домике. Кстати, жизнь в неволе капибары переносят вполне комфортно — быстро привыкают к людям и охотно идут на контакт. Они не просто так считаются полуводными животными, обожают плескаться и проводить время в воде, поэтому специально для Нонны и Дэнни на ферме подготовили большие ванны. Правда, пока малыши ещё не доросли до них и предпочитают купаться по-своему — в небольшом тазике или просто мочить лапки в миске с водой, как видно на фотографии ниже. Когда грызуны подрастут, сотрудники фермы планируют обустроить для них просторный летний бассейн.