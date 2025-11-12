Пушистые «антистрессы»: первые капибары успешно освоились в Приморье

Пара капибар поселилась в 40 км от Владивостока этой осенью, став новыми обитателями фермы «Приморские альпаки». На прошлой неделе успешно завершился период адаптации животных и теперь с ними можно познакомиться лично, а не только наблюдать за их жизнью через окно. Корреспондент и фотограф ИА PrimaMedia посетили поселок Давыдовка Надеждинского района, где воочию увидели пушистых «антистрессов» и узнали, как им живётся на новом месте. Представитель фермы Мадина Новосад радушно рассказала об особенностях содержания этих необычных грызунов, их рационе и поведении.
Не конкуренты, а соседи.
С 6 ноября в вольер с капибарами стали пускать людей. Животные успешно адаптировались и дают себя погладить, позируют на камеру и не отказываются от угощений.
Визит к добродушным животным нашего корреспондента и фотографа превратился в настоящий ритуал. Перед началом каждому гостю выдали мягкие подушки, на них нужно было присесть, чтобы не тревожить питомцев. В такой спокойной обстановке капибары чувствуют себя увереннее, безопаснее и подходят сами: понюхать, познакомиться или принять угощение из рук.
Нонна и Дэнни прибыли в Приморье в сентябре из Южной Америки. Пара обошлась ферме в 6 млн рублей — проделки санкций, ведь ещё в прошлом году их можно было перевезти за 200−300 тысяч рублей. Конкурировать с живущими здесь с прошлого года альпаками за внимание грызуны, конечно, не собираются, напротив, быстро стали их добрыми соседями. После долгого путешествия из Перу и Чили в Москву, а затем во Владивосток — пару ждал почти месяц адаптации. Для малышей построили отдельный домик, где они могли спокойно освоиться без лишнего внимания.
Первое время наблюдать за ними можно было только через окно: капибары были осторожны, немного пугливы и явно не понимали, чего ждать от незнакомого мира вокруг. Но неделя за неделей робость уступала место любопытству, и теперь семимесячные малыши с удовольствием выходят на контакт и радуют людей.
Что ж, как и у людей, у капибар тоже свои характеры. Дэнни, например, настоящий ласкун: обожает «почесушки» и с удовольствием принимает внимание, отвечая благодарно — взъерошенной шерсткой, довольной мордочкой и заметными мурашками на спине. Нонна же более своенравная и дерзкая. Она с азартом изучает всё вокруг и может внезапно напасть на кроссовок, приняв его за что-то съедобное. Вообще с этой леди стоит быть поосторожнее — её крошечные зубки на деле весьма остры.
«Мы специально выбирали два разных города, чтобы наши ребята не были из одной семьи и могли давать потомство. Вообще капибара выбирает себе пару одну на всю жизнь. То есть они живут небольшими стайками, но партнер у них один», — объяснила Мадина Новосад, устроившая журналистам персональную экскурсию.
Она рассказала, что Нонна и Дэнни подружились почти сразу. В первые дни после приезда малыши держались вместе: Нонна робко пряталась за Дэнни, а он мгновенно взял на себя роль настоящего «главы семьи» и заботливого защитника. Единственный забавный нюанс — делёжка еды. Нонна относится к своей порции очень серьёзно и делиться не спешит, поэтому зверьков кормят раздельно, чтобы избежать маленьких «капибарских разногласий» и сохранить мир в их уютном домике.
Кстати, одной из важных задач в период адаптации было приучить малышей к местной еде. Сначала их рацион ограничивался травой, растущей вокруг фермы, но постепенно они перешли на полноценное меню: овощи, фрукты, зелень, палочки, злаки. При этом сено всегда лежит в свободном доступе. В отличие от альпак, у них есть чувство насыщения, и в среднем за день грызуны съедают около 70% своего веса.
Теперь понятно, почему игрушки-антистресс в виде капибар стали такими популярными. Сейчас Нонну и Дэнни ещё можно взять на руки и немного потискать, но в будущем это вряд ли получится — взрослые капибары могут весить до 70 кг. Похоже, со временем ферме придётся задуматься о покупке холодильника побольше — аппетит у этих очаровашек будет весьма солидный.
«Конечно, местный климат для капибар не подходит, поэтому сейчас они живут в домике и на улицу пока не выходят. В помещении установлена система вентиляции, которая обеспечивает постоянный приток свежего воздуха. Полы оборудованы подогревом, что позволяет поддерживать комфортную температуру. Оптимально для них — около +18°C, поэтому здесь установлены датчики, которые помогают точно регулировать микроклимат», — рассказала Мадина Новосад.
Действительно, эти животные теплолюбивые, поэтому держать их на улице при температуре ниже +15°C нельзя. Летом, ранней осенью и поздней весной они могут свободно гулять на свежем воздухе, а в холодное время года проводят время в тёплом домике. Кстати, жизнь в неволе капибары переносят вполне комфортно — быстро привыкают к людям и охотно идут на контакт. Они не просто так считаются полуводными животными, обожают плескаться и проводить время в воде, поэтому специально для Нонны и Дэнни на ферме подготовили большие ванны. Правда, пока малыши ещё не доросли до них и предпочитают купаться по-своему — в небольшом тазике или просто мочить лапки в миске с водой, как видно на фотографии ниже. Когда грызуны подрастут, сотрудники фермы планируют обустроить для них просторный летний бассейн.
Напомним, история фермы началась чуть больше года назад с улыбчивых и дружелюбных альпак. Сегодня здесь можно встретить Ириску, Орео, Милку и других пушистых «звёзд». Но они далеко не единственные жители: компанию им составляют целая банда кроликов, две пони, камерунские козочки и курочки.
Мадина Новосад рассказала, что альпаки требуют особого ухода. Их необходимо регулярно вычесывать — шерсть у них особенная: зимой она распушается, удерживая тепло, а летом сжимается, пропуская воздух и помогая животному не перегреваться. Благодаря этому альпаки чувствуют себя комфортно в любую погоду. Конечно, в метель или дождь они предпочитают оставаться в домике. Одной из их особенностей является то, что при недовольстве альпаки могут плюнуть. Правда, обычно не в людей, а в сородичей — так они решают внутренние споры внутри стада.
«У альпак нет чувства насыщения, поэтому их рацион строго ограничен, — отметила представительница фермы. — Они жвачные животные и могут целый день жевать сено. Его они переваривают легко, но другие продукты им уже даются сложнее».
Отдельного внимания заслужил самец по имени Орео. Сейчас он живёт отдельно от других альпак — в компании козочки. Дело в том, что он достиг половой зрелости и стал полноценным взрослым самцом. На ферме рассказали, что у альпак существует стадная иерархия: на одного самца обычно приходится около десяти самочек. К слову, здесь скоро ожидается пополнение.
Ежедневно о здоровье и благополучии животных заботятся зоолог с кипером. Они следят, чтобы питомцы были сыты, чисты и чувствовали себя комфортно. Например, с капибарами была проведена серьёзная работа по адаптации: когда они только приехали, казалось, что малыши сильно испуганы и вряд ли сами подойдут к человеку. Однако благодаря терпению и заботе уже через месяц был заметен явный прогресс.