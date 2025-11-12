Двукратная чемпионка Мира по армрестлингу из Новосибирска рассказала об участии в шоу «Титаны»

Её карьера началась в родном Черепаново, где она не только сделала первые шаги в спорте, но и встретила будущего мужа.
Екатерина начала путь в армрестлинге с 14 лет, не имея за плечами специальной подготовки, а лишь хорошую общую спортивную форму. Она убеждена, что главное для начала занятий — это желание. Ну и конечно в этом виде спорта важны сильные руки и кисти.
Попасть в шоу «Титаны» ей помог искусственный интеллект, который отбирал претендентов своим критериям. Для спортсменки это стало способом испытать себя после долгого перерыва в выступлениях — у неё пятилетняя дочь.
Несмотря на десятки камер, сопровождавшие каждый шаг участников, Екатерина призналась, что волнение быстро прошло.
«В определенный момент все отключается, и ты как спортсмен работаешь и пашешь», — поделилась Екатерина.
Специально подготовиться к шоу у чемпионки не было времени — был очень короткий срок, до того, как она узнала, что утверждена — всего одна-две недели.
«Вот как была изначально со своей физической подготовкой, со своей подготовкой к соревнованиям, так и пришла», — говорит Екатерина.
Однако интерес к её участию в проекте был большим.
«Мне кажется, что буквально каждый, кто видел меня, поздравлял, спрашивал», — отметила Екатерина.
Но больше всех ждала и радовалась за маму её дочка.
После шоу «Титаны» Екатерина Никишева продолжает тренировать клиентов по всей России и в других странах — работа ведётся в том числе и дистанционная, по видеосвязи. Больше узнать о спортсменке, её жизни и планах, можно в большом интервью, которое опубликовал «МК в Новосибирске».
