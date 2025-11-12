В конкурсе «Твой проект» подано рекордное число заявок из Приморья

В Приморском крае завершился приём заявок на пятый юбилейный конкурс инициативного бюджетирования «Твой проект». Как сообщила первый вице-губернатор — председатель правительства региона Вера Щербина, жители подали рекордные 845 предложений по благоустройству своих городов и посёлков. Годом ранее было подано 706 заявок.
«Владивосток стал лидером рейтинга — от жителей города поступило 107 идей, Уссурийск подал 65, Спасск-Дальний — 61», — уточнила Вера Щербина.
Наиболее популярными среди инициатив стали проекты по установке детских и спортивных площадок, разбивке скверов, ремонту дорог и реконструкции памятников.
Следующий этап — открытое голосование, которое пройдёт с 8 по 21 декабря на официальной странице конкурса. Именно жители края решат, какие 84 проекта будут реализованы в 2026 году. На их воплощение будет направлено 252 миллиона рублей.
Напомним, что за пять лет существования «Твоего проекта» в нём приняли участие более 820 тысяч приморцев — свыше 45% населения края.
Добавим, что работы по благоустройству и созданию комфортной городской среды находятся на личном контроле губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В регионе действует несколько региональных программ. Активно край включается и в федеральные программы по благоустройству. Также в Приморье много работ ведётся по напцпроекту «Инфраструктура для жизни».