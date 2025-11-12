В конкурсе «Твой проект» подано рекордное число заявок из Приморья

Добавим, что работы по благоустройству и созданию комфортной городской среды находятся на личном контроле губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В регионе действует несколько региональных программ. Активно край включается и в федеральные программы по благоустройству. Также в Приморье много работ ведётся по напцпроекту «Инфраструктура для жизни».