В конкурсе «Твой проект» подано рекордное число заявок из Приморья

845 идей от жителей края поборются за право быть реализованными в 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае завершился приём заявок на пятый юбилейный конкурс инициативного бюджетирования «Твой проект». Как сообщила первый вице-губернатор — председатель правительства региона Вера Щербина, жители подали рекордные 845 предложений по благоустройству своих городов и посёлков. Годом ранее было подано 706 заявок.

«Владивосток стал лидером рейтинга — от жителей города поступило 107 идей, Уссурийск подал 65, Спасск-Дальний — 61», — уточнила Вера Щербина.

Наиболее популярными среди инициатив стали проекты по установке детских и спортивных площадок, разбивке скверов, ремонту дорог и реконструкции памятников.

Следующий этап — открытое голосование, которое пройдёт с 8 по 21 декабря на официальной странице конкурса. Именно жители края решат, какие 84 проекта будут реализованы в 2026 году. На их воплощение будет направлено 252 миллиона рублей.

Напомним, что за пять лет существования «Твоего проекта» в нём приняли участие более 820 тысяч приморцев — свыше 45% населения края.

Добавим, что работы по благоустройству и созданию комфортной городской среды находятся на личном контроле губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В регионе действует несколько региональных программ. Активно край включается и в федеральные программы по благоустройству. Также в Приморье много работ ведётся по напцпроекту «Инфраструктура для жизни».