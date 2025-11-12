В Новосибирской области по решению суда у поселка Горка установили остановки

В Новосибирской области по решению суда были устранены нарушения в сфере дорожного движения. В нормативное состояние привели участок автомобильной дороги «Барабинск-Куйбышев» в районе поселка Горка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Во время проверки выяснилось, что там не были обустроены остановочные площадки, пешеходные дорожки и искусственное освещение.
— Их отсутствие создавало условия, способствующие созданию аварийных ситуаций, — отметили в ведомстве.
В связи с этим прокуратура подала в суд иск, в котором требовала обязать дорожную службу привести участок дороги в нормативное состояние, обустроить остановки, тротуары и освещение. Суд требования удовлетворил, решение суда уже исполнено.