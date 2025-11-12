Число роскошных автомобилей в Омской области выросло на треть

В Омской области зафиксирован настоящий бум рынка элитных автомобилей. По итогам 2024 года количество машин стоимостью от 10 млн рублей выросло более чем на 30% и достигло 159 единиц. Такие данные приводит крупная аналитическая компания.
По этому показателю Омская область поднялась в общероссийском рейтинге и заняла 29 строчку, оказавшись в одной компании с развитыми промышленными и экономическими центрами страны.
Традиционно больше всего машин класса «люкс» в Москве (13 187 шт.) и Санкт-Петербурге (2 876 шт.). В первую десятку также вошли Московская область, Краснодарский край и Свердловская область.
Меньше всего таких автомобилей — всего по четыре на регион — в Еврейской автономной области и на Чукотке.
Эксперты связывают такой рост с общим увеличением благосостояния населения и развитием дилерской сети премиальных автобрендов в регионе.
