Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Попов: ВС РФ могут угнать F-16 в ответ за МиГ-31

Украинским военным предлагали $1 млн за угон истребителя F-16. Генерал Попов назвал возможной подобную операцию.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов допустил возможность угона истребителя F-16 в ответ на аналогичную попытку Киева угнать российский самолет МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

«Это трудно сделать и стоит ли? Чисто с психологической стороны — определенный эффект будет. Но на разработку этой операции уйдет много времени. Хотя, возможно, компетентные органы могут работать в этом направлении, не исключаю. Почему бы и нет?» — сказал aif.ru Попов.

ФСБ сообщила о предотвращении угона самолёта МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Операцию готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Самолет собирались отправить к месту расположения одной из крупнейших авиабаз НАТО, которая находится в Румынии.

Около года назад украинским летчикам пообещали миллион долларов за угон натовского истребителя F-16. Самолет должен быть в летном состоянии.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше