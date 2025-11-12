Генерал Попов: ВС РФ могут угнать F-16 в ответ за МиГ-31

«Это трудно сделать и стоит ли? Чисто с психологической стороны — определенный эффект будет. Но на разработку этой операции уйдет много времени. Хотя, возможно, компетентные органы могут работать в этом направлении, не исключаю. Почему бы и нет?» — сказал aif.ru Попов.