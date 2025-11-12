Генерал Попов: ВС РФ могут угнать F-16 в ответ за МиГ-31

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов допустил возможность угона истребителя F-16 в ответ на аналогичную попытку Киева угнать российский самолет МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
«Это трудно сделать и стоит ли? Чисто с психологической стороны — определенный эффект будет. Но на разработку этой операции уйдет много времени. Хотя, возможно, компетентные органы могут работать в этом направлении, не исключаю. Почему бы и нет?» — сказал aif.ru Попов.
ФСБ сообщила о предотвращении угона самолёта МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Операцию готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Самолет собирались отправить к месту расположения одной из крупнейших авиабаз НАТО, которая находится в Румынии.
Около года назад украинским летчикам пообещали миллион долларов за угон натовского истребителя F-16. Самолет должен быть в летном состоянии.