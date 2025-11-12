Россиянам рассказали, как стильно выглядеть зимой

Каждый хочет выглядеть стильно и современно даже зимой. Правильно подобранная одежда помогает создать правильное впечатление и поднять самооценку. Стилист Анна Тронина рассказала KP.RU, какие цвета и материалы будут в моде зимой 2025−2026.
— Этой зимой «отдыхают» неоновые цвета: ярко-розовый, бирюзовый, ядовито-салатовый. Выбирайте оттенки, которые можно встретить, гуляя на природе, в лесу или парке, — так вы точно будете в тренде, — отметила эксперт.
Для дорогого и элегантного образа стоит обратить внимание на изумрудный, бордовый, кипенно-белый. По словам стилиста, в тренде будут также пастельные и приглушенные оттенки вроде пудрово-розового, бежевого и серо-голубого.
Не менее важно выбирать правильные ткани. Матовые плотные материалы и струящиеся натуральные ткани выглядят дорого и стильно, а глянцевые синтетические ткани могут дешево смотреться и неприятны на ощупь.