Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как стильно выглядеть зимой

Стилист Тронина: стоит избегать неоновых цветов зимой 2025−2026.

Источник: Комсомольская правда

Каждый хочет выглядеть стильно и современно даже зимой. Правильно подобранная одежда помогает создать правильное впечатление и поднять самооценку. Стилист Анна Тронина рассказала KP.RU, какие цвета и материалы будут в моде зимой 2025−2026.

— Этой зимой «отдыхают» неоновые цвета: ярко-розовый, бирюзовый, ядовито-салатовый. Выбирайте оттенки, которые можно встретить, гуляя на природе, в лесу или парке, — так вы точно будете в тренде, — отметила эксперт.

Для дорогого и элегантного образа стоит обратить внимание на изумрудный, бордовый, кипенно-белый. По словам стилиста, в тренде будут также пастельные и приглушенные оттенки вроде пудрово-розового, бежевого и серо-голубого.

Не менее важно выбирать правильные ткани. Матовые плотные материалы и струящиеся натуральные ткани выглядят дорого и стильно, а глянцевые синтетические ткани могут дешево смотреться и неприятны на ощупь.