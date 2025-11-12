В России предложили использовать нераспроданные квартиры: вот каким способом

В России предложили новый подход к решению жилищного вопроса. Так, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой направлять нераспроданные квартиры в фонд социального найма для предоставления нуждающимся гражданам.
«Не хотят они по фиксированной цене продавать квартиры государству — пусть сдают их в аренду по долгосрочным контрактам, а государство будет передавать нуждающимся с возможностью выкупа при господдержке», — сказал Миронов в беседе с ТАСС.
Как он отмечает, для многих семей льготная аренда может оказаться тем самым шансом, который позволит им, наконец, получить собственное жилье.
По словам Миронова, расширение системы социального найма может стать ключом к решению жилищной проблемы миллионов граждан, особенно малоимущих.
Накануне в Госдуме также выступили с инициативой о том, чтобы дать россиянам право работать на больничном без потери доходов через введение института временного адаптивного режима труда.