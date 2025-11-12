В Омске несколько сетей АЗС снизили цены на бензин

Во вторник, 11 ноября, на омских заправках зафиксировано снижение цен на бензин. Речь идёт не об одной сети: корректировку объявили сразу несколько крупных операторов.
Так, на станциях «Газпромнефти» теперь АИ-92 и АИ-95 продаются по 56,83−57,65 и 61,31−62,16 рубля за литр соответственно. В ряде точек, где цены пересчитали, уменьшение составило около двух рублей по сравнению с уровнями после последнего повышения 8 ноября.
У «Татнефти» АИ-92 стоит 57,29−57,45 рубля, АИ-95 — 61,81−62,50 рубля. Дизельное топливо в этой сети оценивается в 71,95−72,47 рубля за литр.
Снижение затронуло и «Юнигаз»: А-92 UNI — 57,97 рубля, А-92 «Евро» — 57,22 рубля, А-95 UNI — 62,92 рубля, А-98 UNI — 79,47 рубля.
Для сравнения: в марте текущего года литр АИ-92 в регионе подорожал на 27 копеек — до 53,36 рубля. Теперь, несмотря на ноябрьскую корректировку вниз, текущие ценовые уровни остаются выше мартовских.