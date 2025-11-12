Ричмонд
Хулиганов, разбивших чужую машину топором и битой, ищет полиция Приморья

В Артёме продолжают действовать вандалы — накануне было возбуждено уголовное дело по факту нанесения рекламы наркотиков на постамент памятника Владимиру Ленину у Дворца культуры угольщиков, также в полицию подано заявление о намеренном повреждении личного автомобиля, припаркованного возле дома, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Информацию о повреждённой машине распространяют в социальных сетях, таким образом хозяйка автомобиля надеется выйти на очевидцев. Как пишет женщина в городской новостной telegram-канал, ночью 9 ноября двое злоумышленников разбили Toyota Crown Athlete, припаркованную до дворе дома № 4 по улице Тихоокеанской. Автомобилю нанесли множественные повреждения: порезали ножом колёса, перебили стёкла и оптику, оставили вмятины на кузове.

Злоумышленников заметил сосед с балкона. Он якобы увидел, как от разбитой машины удаляются два подозрительных типа с закрытыми лицами, вооружённые битой и топором, садятся в «Тойоту Приус» и убегают с места преступления.

Хозяйка повреждённого автомобиля надеется, что преступление попало на камеры видеорегистраторов и систем наблюдения, поэтому просит помощи у лиц, которые могут располагать какой-либо информации об инциденте, а также у возможных свидетелей.

Полиция сообщает, что заявление от 25-летнего автовладельца было получено, проводится проверка. Место преступления уже осмотрено, очевидцы опрошены, начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей и местонахождения подозреваемых.

Что касается уголовного дела о вандализме, то полиция обещает дать отдельную оценку и содержанию информации, нанесённой на постамент памятника Ленину, а также десятки окрестных многоквартирных домов и объектов. Реклама наркотиков каким-либо способом, хоть вандальским, хоть нет, запрещена, эти действия попадают под статью 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотиков».

Жителям напоминают, что наркограффити самостоятельно закрашивать не рекомендуется, это может стать уликой в рамках расследования. Следует сфотографировать незаконную рекламу и обратиться в полицию либо в специальный чат-бот «Приморье. Нет наркотикам!».