Хулиганов, разбивших чужую машину топором и битой, ищет полиция Приморья

Что касается уголовного дела о вандализме, то полиция обещает дать отдельную оценку и содержанию информации, нанесённой на постамент памятника Ленину, а также десятки окрестных многоквартирных домов и объектов. Реклама наркотиков каким-либо способом, хоть вандальским, хоть нет, запрещена, эти действия попадают под статью 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотиков».