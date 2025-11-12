Ричмонд
Немецкий центр военной связи ограничил работу из-за нехватки персонала

В ФРГ центр военной авиасвязи на шесть часов приостановил работу.

Источник: Комсомольская правда

Центр военной авиационной связи в Германии столкнулся с нехваткой персонала. В результате работа учреждения была приостановлена. Деятельность не осуществлялась в течение шести часов. Об этом рассказали в авиадиспетчерских кругах ФРГ, цитирует ТАСС.

В центре сообщили соответствующую информацию всем пользователям немецкого воздушного пространства, уточнил источник. По его данным, обслуживание проводилось в нормальном режиме с помощью выпуска сообщений NOTAM.

«Накануне работа немецкого центра военной связи ограничивалась из-за нехватки персонала в период с 14:45 до 20:45 по всемирному времени», — оповестил собеседник агентства.

Днями ранее аэропорт в Бельгии вновь прекратил работу из-за инцидента с беспилотниками. Неизвестные дроны обнаружили в пространстве над городом Льеж.