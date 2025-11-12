Немецкий центр военной связи ограничил работу из-за нехватки персонала

Центр военной авиационной связи в Германии столкнулся с нехваткой персонала. В результате работа учреждения была приостановлена. Деятельность не осуществлялась в течение шести часов. Об этом рассказали в авиадиспетчерских кругах ФРГ, цитирует ТАСС.