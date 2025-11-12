Землю ждет мощнейший удар солнечной плазмы: ученые назвали дату

12 ноября жителей Земли ждет мощный удар солнечной плазмы. Об этом в Telegram-канале предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По их словам, прежние заявления о приходе к Земле двух выбросов от вспышек X уровня, хотя и казались важными и значимыми, но уже утратили актуальность.
«Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно модели, он будет самым сильным в текущем 25-м солнечном цикле», — говорится в публикации.
Накануне в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили, что на Солнце произошла мощнейшая за 2025 год вспышка плазмы. Ее мощность уже перевалила за Х5.15, что сильнее любого из случаев активности на небесном светиле за этот год.
Кроме того, исследователи представили модель удара по Земле от текущего выброса плазмы. Математические модели предполагают, что на этот раз последствия могут быть весьма ощутимыми для жителей планеты.
А днем ранее учёные зафиксировали необычное явление на Солнце. Речь идёт о мощной вспышке, которая «пожрала» огромный солнечный протуберанец — огромное волокно темного холодного газа протяженностью около 300 тысяч километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва.
До этого исследователи представили прогноз космической погоды на неделю с 10 по 16 ноября. В ИКИ РАН напомнили в связи с этим, что относительно влияния магнитных бурь на здоровье медицина не достигла консенсуса, тем не менее, в осеннее время стоит особенно тщательно соблюдать показания врача и режим дня. Если есть некоторая вероятность, что магнитные бури могут повлиять на человека, то есть на вас — эту вероятность тоже не стоит игнорировать.
Терапевт Константин Спахов отметил, что во время магнитных бурь многие люди могут отмечать у себя ухудшение самочувствия, головные боли, снижение настроения. Врач перечислил, чего нельзя делать в эти тревожные часы. Так, Спахов рекомендует не переедать, особенно не стоит злоупотреблять солеными, жирными и высококалорийными продуктами, а также стимуляторами с кофеином. Также врач не советует смотреть тяжелые фильмы, которые могут вывести из душевного равновесия.