Землю ждет мощнейший удар солнечной плазмы: ученые назвали дату

До этого исследователи представили прогноз космической погоды на неделю с 10 по 16 ноября. В ИКИ РАН напомнили в связи с этим, что относительно влияния магнитных бурь на здоровье медицина не достигла консенсуса, тем не менее, в осеннее время стоит особенно тщательно соблюдать показания врача и режим дня. Если есть некоторая вероятность, что магнитные бури могут повлиять на человека, то есть на вас — эту вероятность тоже не стоит игнорировать.