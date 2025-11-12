Генерал Липовой: холода заставят боевиков ВСУ выйти и сдаться в Покровске

Снег и морозы еще сильнее ухудшат положение украинской армии в Покровске, так как у них нет маскировочных сетей и теплой формы. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
«На наших военных изменение погодных условий существенно не повлияет. А вот нацистам, которые засели в подвалах и домах еще в теплое время, будет тяжело. Они сидят в летней форме одежды, у них нет маскировочных сетей, приспособлений. Их будет легко вычислять и уничтожать, если они откажутся сдаваться», — отметил Липовой.
При этом генерал-майор считает, что противник не сможет удерживаться в Покровске больше недели.
Ранее бойцы РФ вошли в Покровск колонной на мотоциклах, автомобилях и пешком под прикрытием тумана, кадры захода армии появились в Сети.
Липовой объяснил, как российским военным удалось пройти незамеченными.