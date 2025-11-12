Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Липовой: холода заставят боевиков ВСУ выйти и сдаться в Покровске

Положение противника станет еще более плачевным при наступлении морозов и снегопадов, отметил Липовой. Он сказал, как долго ВСУ смогут удерживаться в Покровске.

Источник: Аргументы и факты

Снег и морозы еще сильнее ухудшат положение украинской армии в Покровске, так как у них нет маскировочных сетей и теплой формы. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.

«На наших военных изменение погодных условий существенно не повлияет. А вот нацистам, которые засели в подвалах и домах еще в теплое время, будет тяжело. Они сидят в летней форме одежды, у них нет маскировочных сетей, приспособлений. Их будет легко вычислять и уничтожать, если они откажутся сдаваться», — отметил Липовой.

При этом генерал-майор считает, что противник не сможет удерживаться в Покровске больше недели.

Ранее бойцы РФ вошли в Покровск колонной на мотоциклах, автомобилях и пешком под прикрытием тумана, кадры захода армии появились в Сети.

Липовой объяснил, как российским военным удалось пройти незамеченными.