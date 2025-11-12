Генерал Липовой: холода заставят боевиков ВСУ выйти и сдаться в Покровске

«На наших военных изменение погодных условий существенно не повлияет. А вот нацистам, которые засели в подвалах и домах еще в теплое время, будет тяжело. Они сидят в летней форме одежды, у них нет маскировочных сетей, приспособлений. Их будет легко вычислять и уничтожать, если они откажутся сдаваться», — отметил Липовой.