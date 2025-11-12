ВСУ оставляют минные ловушки при отходе из Покровска

Украинские военные при отступлении с позиций в Покровске делают минные ловушки, чтобы замедлить продвижение войск ВС РФ. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«ВСУ, уходя или закрепляясь на позициях, чтобы замедлить наступление наших штурмовых групп, всячески минируют, устраивают минные ловушки и различного рода препятствия, чтобы замедлить продвижение машин. Все это накладывается на скорость продвижения наших штурмовиков. Но то, что Покровск практически перешел под наш контроль, это уже всем очевидно», — сказал Липовой.
Российские штурмовики ведут наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района Покровска, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За сутки освобождены 256 зданий, сообщили в Минобороны РФ.
В Сети также ранее появилось видео с заходом бойцов армии РФ в Покровск во время тумана. Военные заезжали на мотоциклах и автомобилях. Липовой объяснил, как штурмовики смогли проникнуть в город незамеченными.