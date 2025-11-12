ВСУ оставляют минные ловушки при отходе из Покровска

«ВСУ, уходя или закрепляясь на позициях, чтобы замедлить наступление наших штурмовых групп, всячески минируют, устраивают минные ловушки и различного рода препятствия, чтобы замедлить продвижение машин. Все это накладывается на скорость продвижения наших штурмовиков. Но то, что Покровск практически перешел под наш контроль, это уже всем очевидно», — сказал Липовой.