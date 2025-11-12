Врач Дергачева: роды украинки в 65 лет могли сказаться на здоровье ребенка

«Чем старше женщина, тем больше у нее появляется хронических сопутствующих заболеваний, и таким образом повышаются риски различных осложнений, например, риски невынашивания, риски хромосомных патологий у плода, в том числе синдром Дауна, синдром Патау и синдром Эдвардса. Конечно, во время беременности женщина находится под наблюдением, проводятся необходимые скрининги. Но это не исключает вероятность рождения недоношенного ребенка. Чем более недоношенный ребенок — тем выше у него вероятность развития различный патологий, в том числе неврологических», — отметила врач.