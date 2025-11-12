Врач Дергачева: роды украинки в 65 лет могли сказаться на здоровье ребенка

Дочь родившей в 65 лет украинки Валентины Подвербной могла появиться на свет со множеством проблем со здоровьем, в том числе с синдромом Дауна, сообщила в беседе с aif.ru акушер-гинеколог Анастасия Дергачева.
Напомним, в Чернигове на 81-м году жизни умерла старейшая роженица Украины Валентина Подвербная. Женщина получила известность после того, как родила в 65 лет.
После двух неудачных браков Подвербная так и не смогла забеременеть. Тогда она решила завести ребенка с помощью ЭКО, однако на дорогостоящую процедуру женщине пришлось копить около 10 лет. С третьей попытки ей удалось забеременеть.
Однако история связана не только с поздней беременностью, но и с разгоревшимся на фоне этого скандалом. В возрасте 12 лет ее дочь Анна пожаловалась в социальных сетях на небрежное отношение со стороны пожилой матери. Женщина, по ее словам, царапала ребенка и сдирала с нее одежду.
В октябре 2023 года суд лишил Подвербную родительских прав, а Анну передали другой семье. Девочка, несмотря на это, продолжала поддерживать общение с мамой.
Именно 14-летняя Анна первой узнала о смерти матери, когда пришла к ней в гости, а женщина не открыла дверь.
«Чем старше женщина, тем больше у нее появляется хронических сопутствующих заболеваний, и таким образом повышаются риски различных осложнений, например, риски невынашивания, риски хромосомных патологий у плода, в том числе синдром Дауна, синдром Патау и синдром Эдвардса. Конечно, во время беременности женщина находится под наблюдением, проводятся необходимые скрининги. Но это не исключает вероятность рождения недоношенного ребенка. Чем более недоношенный ребенок — тем выше у него вероятность развития различный патологий, в том числе неврологических», — отметила врач.
