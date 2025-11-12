Ричмонд
В Омске отменили авиарейс на Сургут, а самолет до Москвы задержан на два часа

Остальные утренние рейсы вылетели из омской воздушной гавани почти без опоздания.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 ноября, в расписании рейсов из омского аэропорта появились очередные изменения. Один из рейсов задержан более чем на два часа, другой отменен совсем.

Отменен, по данным онлайн-табло аэропорта, рейс на Сургут авиакомпании «Ютэйр», из Омска он должен был вылететь в 16:15. Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан более чем на два часа. По расписанию он должен был покинуть Омск в 07:05. Сейчас в расписании указано новое время вылета — 09:40.

Остальные утренние рейсы покинули воздушную гавань практически вовремя — два рейса задержались не более чем на 15 минут.