В Омске отменили авиарейс на Сургут, а самолет до Москвы задержан на два часа

Отменен, по данным онлайн-табло аэропорта, рейс на Сургут авиакомпании «Ютэйр», из Омска он должен был вылететь в 16:15. Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан более чем на два часа. По расписанию он должен был покинуть Омск в 07:05. Сейчас в расписании указано новое время вылета — 09:40.