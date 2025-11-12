«Лекарства» в сумке: житель Находки пытался вывезти запрещённые препараты в Азию

Приморский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 34-летнего жителя Находки. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 226.1 УК РФ — контрабанда сильнодействующих веществ, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«По версии следствия, в ноябре 2023 года, планируя убыть на пассажирском пароме из Владивостока в одну их стран Азии, мужчина решил взять с собой препараты, свободный оборот которых на территории РФ запрещён», — говорится в сообщении.
Часть препаратов была получена по рецепту врача-нарколога, другая — приобретена незаконно в Находке. Обвиняемый спрятал капсулы в аптечку с другими лекарствами и спрятал в дорожной сумке, не сообщив о них при таможенном контроле. Его задержали в ходе досмотра.
Дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. По факту возможной подделки документов, использованных для покупки препаратов, проводится отдельная проверка.
Напомним, апелляционная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила без изменения приговор Пограничного районного суда в отношении водителя туристического автобуса, признанного виновным в контрабанде сильнодействующего вещества.