В мэрии прокомментировали инцидент с учителем в омской школе

В соцсетях распространяется видео, запечатлевшее, по всей видимости, конфликт между учителем и учеником в омской школе № 99, что в Ленинском округе. Ролик, в частности, опубликован во вторник, 11 ноября 2025 года, в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте».
Анонимный автор поста заявляет, что учитель скинул ученика со стула.
На записи видно, как мужчина, судя по всему — учитель, стоит возле парты и ругается на учеников. Слышен также некий грохот, который можно принять за падение со стула. При этом учитель задает вопрос: «Я что сказал три минуты назад?». Он также просит ученика, который, к слову, выглядит ростом выше учителя, уйти, сказав, что тот мешает ему вести урок. При этом начало конфликта на видео не представлено.
В мэрии Омска отреагировали на ситуации, сообщив о проведении проверки.
«Департамент образования проведет проверку события, отраженного на видео. В случае подтверждения фактов будут приняты соответствующие решения. В комиссию, помимо профильных специалистов департамента и руководства школы, будут привлечены сотрудники ПДН и психолог», — говорится в официальном сообщении.
Добавим, в комментариях к посту многие омичи встали на сторону учителя, хотя нашлись и защитники школьника.