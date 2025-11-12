В мэрии прокомментировали инцидент с учителем в омской школе

На записи видно, как мужчина, судя по всему — учитель, стоит возле парты и ругается на учеников. Слышен также некий грохот, который можно принять за падение со стула. При этом учитель задает вопрос: «Я что сказал три минуты назад?». Он также просит ученика, который, к слову, выглядит ростом выше учителя, уйти, сказав, что тот мешает ему вести урок. При этом начало конфликта на видео не представлено.