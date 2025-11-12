Ричмонд
Бывший руководитель театра «Красный факел» возместил ущерб на сумму более 7 миллионов рублей

Экс-директор Новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин полностью погасил задолженность по судебному решению, которая превысила семь миллионов рублей.

Источник: Сиб.фм

Причиной разбирательства стали обвинения в растрате и превышении должностных полномочий.

Как установило следствие, Кулябин незаконно начислял существенную надбавку к основному окладу своему родственнику, который занимал позицию главного режиссера театра.

По итогам судебного процесса, общая сумма, взысканная с бывшего директора, составила: 6,9 миллионов рублей компенсации ущерба и 300 рублей штрафа.

Таким образом, Кулябин исполнил решение суда, вернув в казну театральную сумму, которая стала результатом его неправомерных действий на руководящем посту.