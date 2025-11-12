Ричмонд
В Приморье остановили ввоз крупной партии креветок из-за проблем в документах

Партия находилась на складе временного хранения во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Россельхознадзора приостановили ввоз в Приморье партии замороженных креветок общим весом более 14 тонн. Проверка выявила нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Партия находилась на складе временного хранения во Владивостоке. Получателем продукции значится компания из Москвы. При проверке документов инспекторы обнаружили, что даты производства креветок, указанные на транспортной и потребительской упаковках, не совпадают с данными в ветеринарном сертификате.

Из-за этих несоответствий в прошлую среду, 5 ноября, специалистами было принято решение остановить дальнейшее движение груза. Продукция может быть допущена к ввозу и продаже только после того, как импортер устранит все замечания и приведет документы в порядок.