16-летний вратарь «Омских Ястребов» установил исторический рекорд МХЛ

16-летний вратарь «Омских Ястребов» Кирилл Жерносек установил новый рекорд Молодёжной хоккейной лиги. В матче против «Тюменского Легиона», состоявшемся 8 ноября, омский голкипер в возрасте 16 лет 1 месяца и 25 дней стал самым молодым вратарём в истории МХЛ, сумевшим сохранить свои ворота «сухими» в дебютной игре.
В напряжённом поединке «ястребы» одержали победу со счётом 1:0, а молодой голкипер уверенно отразил все 11 бросков по своим воротам, проведя на льду все 60 минут игры.
Это достижение позволило Жерносеку превзойти предыдущий рекорд, который принадлежал голкиперу «СКА-Варяги» Ярославу Аскарову. Известный вратарь оформил «сухарь» в своём дебютном матче в сезоне 2018/2019, когда ему было 16 лет 2 месяца и 20 дней.
Новый рекордсмен не только вписал своё имя в историю Молодёжной хоккейной лиги, но и помог команде заработать важные очки в чемпионате.
Ранее омский «Авангард» потерпел третье поражение подряд. На этот раз команде Ги Буше не удалось одолеть питерский СКА на домашней площадке. Очередной матч чемпионата КХЛ завершился в пользу гостей из Санкт-Петербурга со счётом 0:1.