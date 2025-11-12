16-летний вратарь «Омских Ястребов» установил исторический рекорд МХЛ

16-летний вратарь «Омских Ястребов» Кирилл Жерносек установил новый рекорд Молодёжной хоккейной лиги. В матче против «Тюменского Легиона», состоявшемся 8 ноября, омский голкипер в возрасте 16 лет 1 месяца и 25 дней стал самым молодым вратарём в истории МХЛ, сумевшим сохранить свои ворота «сухими» в дебютной игре.