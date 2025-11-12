Чемпиона мира из ХМАО встретили в аэропорту Сургута шумным праздником

Другой югорский призер турнира, Арсений Ермаков, ранее говорил, что главная мотивация для него — поддержка родных и близких. Они всегда рядом, помогают и вдохновляют его в трудные моменты. Спортсмен взял бронзовую медаль по дисциплине «грэпплинг-ги» в весовой категории 92 килограмма.