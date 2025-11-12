Ричмонд
Омичам расскажут о счастье по-китайски

Выставка о символах счастья открылась в Центре «Эрмитаж—Сибирь».

Источник: Комсомольская правда

В Центре «Эрмитаж—Сибирь» открылась уникальная выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX вв.еков» (0+).

Экспозицию составляют предметы из собрания Государственного Эрмитажа.

Выставка знакомит зрителей с символическим языком китайского искусства эпохи Цин, где каждое изображение несет скрытое пожелание счастья — богатства, долголетия, карьерного успеха, радости и семейного благополучия. В экспозицию входят более двухсот предметов: произведения декоративно-прикладного искусства, фарфор, эмали, изделия из нефрита, дерева, слоновой кости и лака, народные картины, шелковые ткани, вышивки и мебель с инкрустацией.

Экспозиция, рассказывающая о счастье по-китайски, будет работать в Омске до 21 июня.