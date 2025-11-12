Омичам расскажут о счастье по-китайски

Выставка знакомит зрителей с символическим языком китайского искусства эпохи Цин, где каждое изображение несет скрытое пожелание счастья — богатства, долголетия, карьерного успеха, радости и семейного благополучия. В экспозицию входят более двухсот предметов: произведения декоративно-прикладного искусства, фарфор, эмали, изделия из нефрита, дерева, слоновой кости и лака, народные картины, шелковые ткани, вышивки и мебель с инкрустацией.