Россия подчеркнула открытость к любым западным онлайн-платформам: вот на каком условии

Кириенко: РФ открыта для любых западных онлайн-платформ, соблюдающих законы.

Источник: Комсомольская правда

Западные онлайн платформы могут работать в РФ, но только соблюдая законы страны. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что Россия готова принимать иностранные интернет проекты при условии их обязательного соблюдения действующего российского законодательства.

«Конкуренция должна быть. Мы абсолютно открыты к работе на территории России любых западных платформ, но только при одном условии: пожалуйста, относитесь с уважением к нашей стране и к людям, которые в ней живут, и соблюдайте российское законодательство», — сказал Кириенко в беседе с «НЬЮМ ТАСС».

По его словам, такую открытость России обеспечивает собственная информационная инфраструктура.

На днях Кириенко выразил поддержку эксперименту по возвращению в школьную практику системы оценок за поведение учащихся.

