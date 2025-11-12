В Новосибирске студенты осваивают тактическую медицину и работу с беспилотниками в рамках патриотического проекта

Центр занимается поддержкой ветеранов боевых действий, участников СВO, добровольцев, контрактников и их семей, а также помогает им в профессиональной и социальной адаптации. Руководство учреждения отмечает активный интерес молодёжи и планирует расширить деятельность на другие учебные заведения города.
Занятия проводятся бесплатно и открыты для всех желающих. Полученные знания и навыки применимы не только в военной, но и в гражданской сфере — например, при оказании первой помощи в чрезвычайных ситуациях или дорожно-транспортных происшествиях.