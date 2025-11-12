Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От −7 до +8: жителей Башкирии ждут температурные качели

В Башкирии ожидаются осадки и гололедица.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни. Сегодня, 12 ноября, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах возможны туман и гололед, на автодорогах — гололедица. Ветер северо-западный и западный умеренной силы. Температура днем составит −1…+4°.

В четверг, 13 ноября, значительных осадков не ожидается, днем на северо-западе региона возможны небольшие дожди и мокрый снег, местами — гололед, на дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный и южный умеренный. Температура ночью −2…-7° (при прояснениях до −12°), днем +1…+6°.

В конце рабочей недели существенных осадков не прогнозируется, в северных районах — небольшой дождь. Ветер южного направления умеренной силы. Температура ночью −2…+3°, днем +3…+8°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.