От −7 до +8: жителей Башкирии ждут температурные качели

Озвучен прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни. Сегодня, 12 ноября, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах возможны туман и гололед, на автодорогах — гололедица. Ветер северо-западный и западный умеренной силы. Температура днем составит −1…+4°.
В четверг, 13 ноября, значительных осадков не ожидается, днем на северо-западе региона возможны небольшие дожди и мокрый снег, местами — гололед, на дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный и южный умеренный. Температура ночью −2…-7° (при прояснениях до −12°), днем +1…+6°.
В конце рабочей недели существенных осадков не прогнозируется, в северных районах — небольшой дождь. Ветер южного направления умеренной силы. Температура ночью −2…+3°, днем +3…+8°.
