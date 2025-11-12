Флаг победы над Покровском: генерал дал ВСУ неделю на полную сдачу города

«Судьба Покровска, как и Купянска, фактически уже предопределена. Наши штурмовые подразделения сжимают кольцо и продвигаются от улицы к улице, от дома к дому. То, что наша техника въезжает в Покровск, говорит о том, что подходит свежая сила для усиления натиска и ускорения освобождения города», — сказал генерал-майор.