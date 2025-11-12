Флаг победы над Покровском: генерал дал ВСУ неделю на полную сдачу города

Российские военные сжимают кольцо вокруг Покровска (Красноармейска) с каждым днем все плотнее. В стане врага нарастает паника — ситуация, по их признанию, критическая, удержать ускользающий контроль над позициями становится все труднее.
Сама природа, кажется, благоволит нашим воинам. Густой, непроницаемый туман укрыл колонны русских бойцов, позволив им незаметно, на мотоциклах и автомобилях, пешим строем, проникнуть в Покровск.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru раскрыл, как долго противник сможет цепляться за свои позиции и как на положении ВСУ скажутся надвигающиеся холода.
Свежая сила поможет усилить натиск.
Говоря о видео, где бойцы РФ сквозь туман наступают на Покровск, Липовой отметил, что свежие силы помогут усилить натиск и быстрее освободить город.
«Судьба Покровска, как и Купянска, фактически уже предопределена. Наши штурмовые подразделения сжимают кольцо и продвигаются от улицы к улице, от дома к дому. То, что наша техника въезжает в Покровск, говорит о том, что подходит свежая сила для усиления натиска и ускорения освобождения города», — сказал генерал-майор.
Из-за густого тумана беспилотники противника не смогли подняться в небо, что облегчило задачу российским бойцам по наступлению, объяснил военный эксперт.
«Туман играет на руку нашим бойцам, он закрывает небо. Во время тумана беспилотники не летают, их не будет над головами, что существенно может сказаться на продвижении наших военных. Но нельзя забывать, что определенные локационные приборы могут видеть передвижения по земле в тумане», — подчеркнул Липовой.
Наступающие холода вынудят противника сдаваться.
Заморозки и снегопад усугубят и без того бедственное положение украинских войск в Покровске из-за отсутствия зимнего обмундирования и средств маскировки, подчеркнул Липовой.
«Перемена погоды не окажет значительного влияния на российские войска. Однако украинским националистам, укрывшимся в зданиях и подвалах еще в теплое время года, придется нелегко. Они одеты в летнюю форму, не имеют средств маскировки и необходимого снаряжения. В случае отказа от сдачи, их будет проще обнаружить и ликвидировать», — пояснил он.
То, что Покровск практически перешел под контроль российской армии, очевидно всем, добавил генерал.
ВСУ оставляют минные ловушки.
Противник оставляет минные ловушки, отходя с позиций в Покровске, чтобы замедлить продвижение российской армии.
«Вооруженные силы Украины, покидая занимаемые рубежи или укрепляясь на новых, активно применяют минирование и создают заграждения различного рода, чтобы замедлить наступление наших штурмовых групп и препятствовать движению техники», — отметил Липовой.
Несмотря на усилия украинских войск по минированию территории, российские подразделения продолжают продвигаться вперед, методично освобождая Покровск.
Противнику осталось не больше недели в Покровске.
Российским войскам потребуется примерно семь дней, чтобы завершить операцию по освобождению Покровска и поднять российский флаг над главным административным зданием города, считает Липовой.
«Наши штурмовики сжимают кольцо и продвигаются от улицы к улице. Никакой спешки нет, планомерно идет зачистка домов и улиц. Покровск — не просто город, это сложная системная коммуникация, нужно все проверить. Нашим военным понадобится, может, еще неделя, чтобы полностью зачистить город от нацистов и возвести флаг России над центральным зданием города», — пояснил он.
Судьба группировки ВСУ в Покровске предопределена, констатировал генерал-майор.
С падением Покровска моральный дух украинской армии будет подорван, что может привести к цепной реакции и обрушению всей линии обороны. Российская армия, напротив, получит мощный импульс для дальнейшего продвижения и освобождения других населенных пунктов.