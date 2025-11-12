Дмитрию Диброву грозит до 3-х лет за выходку в расстёгнутых брюках

Яркий инцидент с участием легендарного телеведущего Дмитрия Диброва продолжает активно обсуждаться в обществе. Сначала публику шокировали кадры, на которых 65-летняя звезда телеэкранов появляется в общественном месте в неподобающем виде.
Теперь же ситуация обрела новый, гораздо более серьёзный оборот: выяснилось, что безобидная на первый взгляд выходка может иметь для Диброва суровые правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности.
Напомним, в Сети активно разошлись кадры, на которых Дмитрий Дибров в компании молодой спутницы выходит из автомобиля. Телеведущий в этот момент был в расстёгнутых брюках, что и вызвало волну вопросов. Автор видео утверждает, что пара приехала на закрытую вечеринку.
Алкоголь как триггер.
Что же могло подтолкнуть известного интеллектуала и мастера слова на столь эпатажный поступок? Свою экспертную оценку в беседе с aif.ru дал нарколог и психиатр Василий Шуров. Специалист связал поведение Диброва с возможным воздействием алкоголя.
«Алкоголь блокирует центры поведения, и вот кому чего не хватало… Просыпается озорной павиан с желанием обнажаться. Да и мужики часто меряются достоинствами. Просто алкоголь размывает культурные ограничения», — пояснил Василий Шуров.
По обнародованным кадрам, однако, нельзя достоверно сказать, был ли телеведущий в момент съемки пьян.
Последствия болезни.
Также известно, что Дмитрий Дибров перенес инсульт в начале 2020 года. Благодаря быстрой реакции Леонида Якубовича, который вызвал скорую помощь, он избежал тяжёлых последствий.
Дибров признавался, что до сих пор проходит реабилитацию и продолжает бороться с последствиями удара, включая риск развития склероза.
Здоровье мог пошатнуть и развод с его 36-летней супругой Полиной, о котором стало известно в сентябре. Пара воспитывает троих детей.
Огласка и наказание.
Эпизод уже получил широкую огласку. Заслуженный юрист России Иван Соловьев детально разобрал возможные правовые последствия для телеведущего.
За подобный «перформанс» Дмитрию Диброву может грозить не только общественное порицание, но и реальное наказание по закону.
«Самое малое, что может грозить за такой перфоманс — наказание по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Это штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Если обнажённые гениталии увидели лица, не достигшие 16-летнего возраста, то такое деяние может быть квалифицировано по статье 135 УК России — развратные действия с наказанием до 3 лет лишения свободы», — отметил юрист.
Если же в деле найдутся несовершеннолетние невольные зрители этой сцены, телеведущий может столкнуться с еще более серьёзными обвинениями.
Сам телеведущий пока никак не прокомментировал ситуацию.
Ранее стало известно, что Полина и Дмитрий Дибровы достигли мирного соглашения в рамках развода по всем ключевым пунктам. Дети останутся жить с матерью.
Как сообщили адвокаты обеих сторон, имущество супругов практически не подлежит разделению.