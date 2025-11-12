Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрию Диброву грозит до 3-х лет за выходку в расстёгнутых брюках

Нарколог объяснил поведение телеведущего воздействием алкоголя, а юрист привел статьи закона, которые карают за подобное поведение.

Источник: Аргументы и факты

Яркий инцидент с участием легендарного телеведущего Дмитрия Диброва продолжает активно обсуждаться в обществе. Сначала публику шокировали кадры, на которых 65-летняя звезда телеэкранов появляется в общественном месте в неподобающем виде.

Теперь же ситуация обрела новый, гораздо более серьёзный оборот: выяснилось, что безобидная на первый взгляд выходка может иметь для Диброва суровые правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности.

Напомним, в Сети активно разошлись кадры, на которых Дмитрий Дибров в компании молодой спутницы выходит из автомобиля. Телеведущий в этот момент был в расстёгнутых брюках, что и вызвало волну вопросов. Автор видео утверждает, что пара приехала на закрытую вечеринку.

Алкоголь как триггер.

Что же могло подтолкнуть известного интеллектуала и мастера слова на столь эпатажный поступок? Свою экспертную оценку в беседе с aif.ru дал нарколог и психиатр Василий Шуров. Специалист связал поведение Диброва с возможным воздействием алкоголя.

«Алкоголь блокирует центры поведения, и вот кому чего не хватало… Просыпается озорной павиан с желанием обнажаться. Да и мужики часто меряются достоинствами. Просто алкоголь размывает культурные ограничения», — пояснил Василий Шуров.

По обнародованным кадрам, однако, нельзя достоверно сказать, был ли телеведущий в момент съемки пьян.

Последствия болезни.

Также известно, что Дмитрий Дибров перенес инсульт в начале 2020 года. Благодаря быстрой реакции Леонида Якубовича, который вызвал скорую помощь, он избежал тяжёлых последствий.

Дибров признавался, что до сих пор проходит реабилитацию и продолжает бороться с последствиями удара, включая риск развития склероза.

Здоровье мог пошатнуть и развод с его 36-летней супругой Полиной, о котором стало известно в сентябре. Пара воспитывает троих детей.

Огласка и наказание.

Эпизод уже получил широкую огласку. Заслуженный юрист России Иван Соловьев детально разобрал возможные правовые последствия для телеведущего.

За подобный «перформанс» Дмитрию Диброву может грозить не только общественное порицание, но и реальное наказание по закону.

«Самое малое, что может грозить за такой перфоманс — наказание по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Это штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Если обнажённые гениталии увидели лица, не достигшие 16-летнего возраста, то такое деяние может быть квалифицировано по статье 135 УК России — развратные действия с наказанием до 3 лет лишения свободы», — отметил юрист.

Если же в деле найдутся несовершеннолетние невольные зрители этой сцены, телеведущий может столкнуться с еще более серьёзными обвинениями.

Сам телеведущий пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее стало известно, что Полина и Дмитрий Дибровы достигли мирного соглашения в рамках развода по всем ключевым пунктам. Дети останутся жить с матерью.

Как сообщили адвокаты обеих сторон, имущество супругов практически не подлежит разделению.