Дмитрию Диброву грозит до 3-х лет за выходку в расстёгнутых брюках

«Самое малое, что может грозить за такой перфоманс — наказание по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Это штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Если обнажённые гениталии увидели лица, не достигшие 16-летнего возраста, то такое деяние может быть квалифицировано по статье 135 УК России — развратные действия с наказанием до 3 лет лишения свободы», — отметил юрист.