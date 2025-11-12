«Фанаты от нее отворачиваются»: Соболенко раскритиковали за скандальные слова о Рыбакиной

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова в интервью подкасту, авторами которого являются другие известные теннисистки Анна Чакветадзе и Динара Сафина, подвела итоги сезона в женском туре. В ходе интервью Кузнецову спросили о финале Итогового турнира WTA, в котором Елена Рыбакина переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко.
Кузнецова отметила, что Арина не всегда реализует важные моменты в таких матчах. Примером она привела финал Ролан Гаррос, где Соболенко проиграла Коко Гауф, а также текущую ситуацию. Кроме того, Кузнецова упомянула два негативных пиар-события, связанных с резкими высказываниями Соболенко в адрес своих соперниц — Коко и Лены. По ее мнению, это не выглядит красиво, и многие фанаты отвернулись от Соболенко. Однако Кузнецова подчеркнула, что сложно судить о ситуации, так как неизвестно, что происходит внутри у Арины.
Кузнецова считает, что Арина просто не всегда может контролировать свои эмоции. Она отметила, что Соболенко не любит проигрывать, и, возможно, это даже хорошо, так как это спортивная злость. Однако с точки зрения имиджа, такие эмоции выглядят не лучшим образом.
После ведущие подкаста снова уточнили мнение Кузнецовой о словах Соболенко «Раз в год и палка стреляет». Кузнецова отметила, что такие высказывания спортсмены позволяли себе и раньше, но тогда не было социальных сетей. Она подчеркнула, что сегодня теннисисты очень медийны, и любой небольшой инцидент мгновенно становится достоянием общественности. Поэтому, по мнению Кузнецовой, игрокам нужно быть гораздо аккуратнее и внимательнее к своим словам и эмоциям.