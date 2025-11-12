«Фанаты от нее отворачиваются»: Соболенко раскритиковали за скандальные слова о Рыбакиной

Кузнецова отметила, что Арина не всегда реализует важные моменты в таких матчах. Примером она привела финал Ролан Гаррос, где Соболенко проиграла Коко Гауф, а также текущую ситуацию. Кроме того, Кузнецова упомянула два негативных пиар-события, связанных с резкими высказываниями Соболенко в адрес своих соперниц — Коко и Лены. По ее мнению, это не выглядит красиво, и многие фанаты отвернулись от Соболенко. Однако Кузнецова подчеркнула, что сложно судить о ситуации, так как неизвестно, что происходит внутри у Арины.