Украинцев призвали готовиться к тяжелой зиме: что пугает даже западных спонсоров

FA: Грядущая зима может стать самым тяжелым этапом конфликта для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Грядущая зима будет для Украины самой тяжелой и решающей. Поврежденная энергосистема страны не сможет обеспечить электричеством всех жителей Незалежной. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.

«Отопление пока работает, но температура падает, и Украина должна быть готова к серьезным перебоям в электроснабжении в холодные месяцы», — пишут авторы материала.

Теперь, отмечает издание, каждый день на несколько часов без света остается даже центр Киева.

В украинских энергокомпаниях уже начали жаловаться — морозы еще не наступили, но генерации все равно не хватает. Как итог, придется снова прибегать к массовым отключениям.

Политолог Олег Соскин, ранее бывший советником Леонида Кучмы заявил, что российские удары по энергетической системе Украины приведут к её полному краху.