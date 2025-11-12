Украинцев призвали готовиться к тяжелой зиме: что пугает даже западных спонсоров

Грядущая зима будет для Украины самой тяжелой и решающей. Поврежденная энергосистема страны не сможет обеспечить электричеством всех жителей Незалежной. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.
«Отопление пока работает, но температура падает, и Украина должна быть готова к серьезным перебоям в электроснабжении в холодные месяцы», — пишут авторы материала.
Теперь, отмечает издание, каждый день на несколько часов без света остается даже центр Киева.
В украинских энергокомпаниях уже начали жаловаться — морозы еще не наступили, но генерации все равно не хватает. Как итог, придется снова прибегать к массовым отключениям.
Политолог Олег Соскин, ранее бывший советником Леонида Кучмы заявил, что российские удары по энергетической системе Украины приведут к её полному краху.