Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве прогнозируют облачную погоду и до 6 градусов тепла

В ночь на 13 ноября температура может опуститься до плюс 2 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 41% 760 мм рт. ст. +8°
Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура до плюс 6 градусов ожидаются в Москве 12 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 4−6 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный, 5−10 м/c. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 1 до плюс 6 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.