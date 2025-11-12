Ричмонд
Выяснилось, почему мыть сырую курицу перед готовкой опасно для жизни

Во время Недели пищевой безопасности в Австралии специалисты напомнили: мыть сырую курицу не стоит.

Это не помогает, а наоборот — может вызвать заражение. Исследования показали, что всё больше людей продолжают это делать, рискуя подхватить инфекцию.

Доцент Джулиан Кокс из Совета по информированию о пищевой безопасности объяснил, что мясо уже проходит санитарную обработку на производстве. А домашнее мытьё только разносит микробы по кухне. Главное — хорошо прожарить курицу до 75  и проверить температуру в самой толстой части куска.

По данным совета, более половины австралийцев моют целую курицу перед готовкой. Почти столько же делают это с кусками с кожей и без неё. Количество таких людей растёт, несмотря на постоянные предупреждения санитарных служб.

Кокс отметил, что курица — самое часто употребляемое мясо в стране, и ошибки при готовке нередко заканчиваются серьёзными проблемами. Ежегодно в Австралии фиксируют около 4,7 млн случаев пищевых отравлений, десятки тысяч госпитализаций и десятки смертей.

Эксперты советуют просто: мойте руки и рабочие поверхности после контакта с сырой курицей, размораживайте мясо только в холодильнике или микроволновке, не допускайте утечек сока и используйте отдельные доски и посуду для сырого и готового.

