Выяснилось, почему мыть сырую курицу перед готовкой опасно для жизни

Доцент Джулиан Кокс из Совета по информированию о пищевой безопасности объяснил, что мясо уже проходит санитарную обработку на производстве. А домашнее мытьё только разносит микробы по кухне. Главное — хорошо прожарить курицу до 75 и проверить температуру в самой толстой части куска.