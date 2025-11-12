Психиатр: Душ в темноте помогает справиться с тревожностью и быстрее заснуть

Психиатр из США Дэниел Амен рассказал о новом тренде в социальных сетях — принятии душа в темноте. Он объяснил, как снижение визуальной нагрузки во время душа помогает уменьшить стресс и активировать режим отдыха.
По его словам, свет «сильно влияет на мозг», и это воздействие происходит через путь, который соединяет глаза с биологическими часами мозга — супрахиазматическим ядром.
— Яркий свет и синий цвет сигнализируют организму, что надо просыпаться, стимулируя выработку кортизола и снижая уровень мелатонина. Когда же свет тускнеет, то он подает сигнал безопасности, активирует парасимпатическую нервную систему и помогает организму перейти в режим отдыха и восстановления, — рассказал специалист изданию Foxnews.
Амен предложил несколько полезных рекомендаций для тех, кто хочет попробовать данный метод. Он порекомендовал начать постепенно: сначала уменьшать яркость света за 60−90 минут до сна или использовать мягкий желтый или красный свет вместо обычного яркого освещения.
Потом он посоветовал принимать душ без смартфона, добавить приятные запахи, например, масла лаванды или ладана, использовать мягкие полотенца.
— Практики расслабления в условиях низкой освещенности более пассивны и ориентированы на тело. Вы не пытаетесь успокоить мозг, а создаете такую атмосферу, которая позволяет ему самостоятельно перейти в спокойное состояние, — пояснил медик.
По его словам, душ в темноте особенно полезен для людей с тревожностью, СДВГ и бессонницей, передает портал «Вфокусе».
