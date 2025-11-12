Психиатр: Душ в темноте помогает справиться с тревожностью и быстрее заснуть

В РФ началась эпидемия бессонницы. Жители страны активно скупают снотворные препараты — спрос на них за год вырос на 60 процентов. Люди винят во всем тревогу, гаджеты и соцсети. «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Елены Царевой, почему возникает бессонница, насколько безопасны снотворные препараты и как справиться с проблемой без лекарств.