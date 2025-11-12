В ночь на 12 ноября силы ПВО отразили беспилотную атаку над Ростовской областью

В ночь на среду, 12 ноября над территорией Ростовской области были сбиты дроны ВСУ. Об этом сообщает в своем телеграм-канале минобороны России.
По данным военного ведомства, с 21 до 23 часов дежурные силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над донским регионом. Они были сбиты в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе.
Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.
Всего этой ночью силы ПВО сбили девять вражеских дронов: четыре — над территорией Ростовской области, три — над Брянской, по одному — над Курской и Орловской.
